السكرتير العام بقنا يطمئن على جاهزية معدات مجابهة السيول والأزمات

صابر سعيد

أجرى المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية لمراكز نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت، للتعرف على مدى جاهزية معدات مجابهة السيول والأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، ومراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات التى تمت لاستقبال موسم الشتاء لهذا العام، ومواجهة أي أحداث طارئة نتيجة لتقلبات الطقس.

واطمأن السكرتير العام لمحافظة قنا على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات، ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم للتعامل مع أى طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار، مقدما الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية والسائقين والعاملين بمنظومة الأزمات، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، معبراً عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة الأزمات.

ويذكر أنه جرى التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة وتطهيرها من الحشائش بالمدن والمراكز لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، والتي يبلغ عددها 10 مخرات بإجمالي أطوال 63 كيلو متر تشمل 5 مخرات بمدينة قنا، و 2 بمركز قوص، و 2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادى، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه فى الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازي لاستيعاب مياه السيول المحتملة في الترع والاستفادة منها فى رى الأراضى.