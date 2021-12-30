السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية مكيفة جديدة منتصف يناير 2022

كتب رضا حبيشى

تستقبل هيئة السكة الحديد منتصف شهر يناير المقبل 2022 دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ1300 عربة، التى تقوم بتصنيعها شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسي المجرى.

والاتفاق مع شركة ترانسماش هلوينج يتضمن تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى وثانية وثالثة تأتى على دفعات شهرية، وتشمل الـ 800 عربة 500 درجة ثالثة مكيفة تدخل مصر لأول مرة، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى أن الاتفاق يضم أيضا 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية) وصل منها 571 عربة عادية ودرجة ثالثة مكيفة حتى الآن.

وتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسي، ومخطط اكتمال توريدها نهاية عام 2023، حيث تستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة بواقع 35 عربة شهريا، ومع اكتمال وصول العربات العادية أو ذات التهوية الديناميكية يبدأ توافد العربات المكيفة بأنواعها المختلفة.