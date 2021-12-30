اليوم السابع
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الرعاية الصحية: تقديم 2 مليون خدمة طبية بالأقصر فى 54 منشأة خلال 2021

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:32 م
الرعاية الصحية: تقديم 2 مليون خدمة طبية بالأقصر فى 54 منشأة خلال 2021 التأمين الصحى الشامل - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حجم الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها لأهالي الأقصر والتي بلغت 2.150 مليون خدمة طبية وعلاجية، من خلال 54 منشأة صحية تابعة للهيئة على مستوى المحافظة، منهم 5 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية  الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، إضافة إلى 49 مركزًا ووحدة طب أسرة، وذلك خلال عام 2021 .
 
وأوضح بيان الهيئة أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة ضمن مراكز ووحدات طب الأسرة والتي تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 1.105 مليون خدمة طبية، خلال عام 2021، مشيرًا أن خدمات طب الأسرة التي يتم تقديمها من خلال 49 وحدة ومركز رعاية أولية بالأقصر تمثل 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن. 
 
واستكمل البيان، أنه تم إجراء 47 ألف عملية جراحية من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والتي تشمل مستشفيات (حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي) ، وتراوحت حدة العمليات التي تم إجراؤها خلال 2021 بالمحافظة إلى عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة فضلًا عن التدخلات الجراحية فائقة الدقة أو التي التي تحتاج مهارة خاصة في الإجراء التي تم إجراؤها لأهالي الأقصر، وتابع تم تقديم 170ألف خدمات طبية من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات السالف ذكرها ، وذلك في كافة التخصصات الطبية. 
 
وقال الدكتور أحمد السبكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية السكنية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه من المقرر زيادة أعداد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتصل إلى 66 منشأة صحية، تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية، لقاطني إقليم جنوب الصعيد.
 
وأضاف الدكتور أحمد السبكي: تخطى حاجز المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر "أولى محافظات الصعيد بالمنظومة" حاجز المليون مواطن، مشيرًا إلى فتح 770 ألف ملف طبي إلكتروني للمواطنين بالمحافظة، لافتًا إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 465 ألف منتفع بالأقصر، حتى الآن. 
 
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة لديها خطة طموحة مُتسقة مع رؤية القيادة السياسية، لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية وجعل مستشفيات الهيئة مقصدًا للعلاج، وذلك بتطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، وقد بدأنا بالفعل في استقبال وافدين أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بغرض العلاج، مؤكدًا أن محافظة الأقصر ستكون نواة السياحة العلاجية في مصر.

الصحة

الاقصر

الرعاية الصحية

الخدمة الطبية

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