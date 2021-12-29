1.8 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية فى 2021

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من مليون و800 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك خلال عام 2021.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الخدمات الطبية التي قُدمت بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالفحوصات التشخيصية "الأشعة والمعمل"، وصولًا للتدخلات الجراحية والعمليات الكبرى، لافتًا إلى تقديم 1,113 مليون خدمة من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، و 722,702 ألف خدمة بالمستشفيات، منها 159 ألف خدمة لحالات الطوارئ، و 135 ألف بالعيادات الخارجية، و 250 ألف فحوصات تشخيصية أشعة ومعملية، 11,763 ألف عمليات وجراحات ما بين صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص، إضافة إلى 33,208 ألف جلسة غسيل كلوي لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة.

وأضاف، أن انجازات منشآت هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية عام 2021، تضمنت المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية "صحة المرأة، الاعتلال الكلوي، الأمراض المزمنة، الأم والجنين، السمعيات"، والتي تم من خلالها فحص وتقديم الخدمات الطبية ل 64,415 ألف مواطن، وذلك بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية الشاملة ل 410 ألف من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتابع، أنه تم الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100%، وذلك بعدد 23 منشآة صحية، تشمل 20 مركز ووحدة طب أسرة، و 3 مستشفيات "مجمع الإسماعيلية الطبي، طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك" بالإسماعيلية، مما ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية ويسَّر حصول المواطنين عليها وفقًا للمعايير العالمية.

واستكمل، أن هيئة الرعاية الصحية نجحت في تسجيل 15 منشآة صحية، منها 14 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، وذلك لاجتيازهم الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل طبقًا لمعايير GAHAR2021 لتسجيل المنشآت الصحية، والتي تتواكب مع أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

ولفت، إلى أنه تم تنفيذ 2450 برنامج تدريبي لأكثر من 24 ألف متدرب من "الأطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين، الإداريين" العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الإسماعيلية، باعتبارهم أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى.

ونوه السبكي، إلى أنه تم تسجيل 1,254 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، بما يمثل نسبة 91,5% من إجمالي السكان المستهدف تسجيلهم بالمحافظة، والبالغ عددهم 1,371 مليون نسمة، متابعًا أنها كانت أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل تكسر حاجز المليون في التسجيل.

وأضاف، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، على 66 منشآة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 12 مستشفى، تم دخول مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة 21 مركز ووحدة طب أسرة، و 3 مستشفيات منهم، مؤكدًا الجاهزية العالمية للمنشآت الصحية وضمها أفضل الكوادر الطبية والإدارية، مما يضمن تقديمها خدمات ورعاية صحية مطابقة للمعايير العالمية.

ولفت إلى أن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10,125 مليار جنيه، تشمل 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة فى الإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وقد انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري.