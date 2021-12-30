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ابتعدوا عن لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة.. 12 توجيها عاجلا للتعامل مع الطقس السيئ

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:18 ص
ابتعدوا عن لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة.. 12 توجيها عاجلا للتعامل مع الطقس السيئ أمطار - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تواصل كافة المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية. 
 
"اليوم السابع" يوضح فيما يلى توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات والمواطنين للتعامل مع حالة الطقس السيئ: 
 
1- ضرورة ابتعاد المواطنين عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى. 
 
2- مناشدة المواطنين لمساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر. 
 
3- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية. 
 
4- استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية . 
 
5- تكليف غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة. 
 
6-سرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء . 
 
7- استمرار المتابعة الميدانية للمحافظات من خلال غرفة عمليات الوزارة. 
 
8- متابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار 
 
9- التعامل الفوري مع أى مستجدات فى حالة سقوط أمطار . 
 
10-  التنسيق بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية . 
 
11- سرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور . 
 
12- تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

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