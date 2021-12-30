البنتاجون تمنح شركة عقد بقيمة 136 مليون دولار لإنتاج "اختبارات كورونا السريعة"

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية انها ستمنح عقدا بقيمة 136.7 مليون دولار لاحد العلامات التجارية لانتاج مواد ضرورية لاختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا السريعة، وفقا لصحيفة ذا هيل.

وفي بيان، قالت وزارة الدفاع إن العقد - الممنوح نيابة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية - سوف يذهب نحو إنتاج غشاء مادة أساسية لإنتاج اختبارات فيروس كورونا السريع، قائلة: قالت وزارة الدفاع: "ستسمح جهود التوسع في القاعدة الصناعية بإنشاء قدرة تصنيع النيتروسليلوز (المادة الرئيسية في اختبارات الكشف) في منشأة Sheboygan بولاية ويسكونسن لدعم أكثر من 83.3 مليون اختبار شهريًا للكشف عن الإصابة بوباء كورونا والاحتياجات المستقبلية".

كانت اختبارات الكشف عن كورونا غير متوفرة في الولايات المتحدة في الوقت الذي انتشر فيه متغير اوميكرون الذي أدى إلى زيادة في الحالات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أقر الرئيس بايدن بأنه كان يمكن فعل المزيد لضمان توفر اختبار فيروس كورونا خلال اجتماع مع حكام الولايات حث قال: "إن معرفة مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص للاختبار في نهاية هذا الأسبوع تظهر أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به"

اصدر البيت الأبيض الأسبوع الماضي تعليماته لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بحشد 1000 من أفراد الخدمة الإضافية للمساعدة في المرافق الطبية في جميع أنحاء البلاد في أوائل العام المقبل كجزء من خطة أكبر لمحاربة الارتفاع الأخير في حالات كورونا.

وقال الرئيس جو بايدن إن 1000 من أفراد الخدمات الطبية العسكرية سيساعدون في المستشفيات التي تعاني النقص في الموظفين وعدد كبير مرضى فيروس كورونا غير المطعمين الذين توقعهم مسؤولو الصحة في يناير وفبراير.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون: "سنعمل مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ، وسنعمل مع HHS ، وسنعمل مع السلطات الحكومية والمحلية حسب الاقتضاء لتحديد المواقع الصحيحة والمستشفيات المناسبة التي يحتاجون إلى الذهاب إليها".

أصبح متحور اوميكرون الجديد هو المسيطر في الولايات المتحدة، حيث كشفت بيانات مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها، أن أكثر من 73% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أمريكا هي تلك الناجمة عن متحور أوميكرون.