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البحرين تُعين سفيراً لها فى دمشق لأول مرة منذ عام 2012

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:46 م
البحرين تُعين سفيراً لها فى دمشق لأول مرة منذ عام 2012 الملك البحرينى حمد بن عيسى
كتب محمد جمال

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أصدر الملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (124) لسنة 2021 وذلك بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وجاء في المرسوم ما يلي: المادة الأولى: "يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض".

المادة الثانية: "على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

يذكرأن، أدانت وزارة الخارجية البحرينية،، إطلاق الحوثيين مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية؛ مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين سعودى ويمنى فى مدينة جازان وإصابة آخرين، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوى الضحايا ولحكومتى المملكة العربية السعودية واليمن.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - تضامنها مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.. داعية المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التى ترتكبها الحوثيين بشكل متعمد وممنهج فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنساني.


البحرين

سوريا

سفير

سفير البحرين بسوريا

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