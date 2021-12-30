وقالت وزارة الدفاع - في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إنه نتيجة لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لاقتحام مبنى تسفيرات بمحافظة كركوك، مضيفة أن العملية جرت بتنسيق عالٍ بين مفارز المديرية الميدانية وقوة اقتحام قائد شرطة المحافظة والفرقة الثامنة جيش عراقي، موضحة أن "الإرهابيين اعترفوا بأنهم أجروا جولات استطلاعية لجمع المعلومات حول عدد أبراج الحراسة في مبنى التسفيرات وأنهم فوجئوا بمباغتة الأجهزة الأمنية لهم بدون أن يشعروا".



وأضافت أن أحد الإرهابيين كان يقوم بتزويد عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي بأسماء المواطنين المتعاونين مع القوات الأمنية ويقوم الآخر بتزويد عناصر العصابات الإرهابية بمستمسكات ثبوتية مزورة تساعدهم على التنقل والتخفي من الأجهزة الأمنية في قاطع الرياض، حيث كانوا ينقلون المواد الغذائية والمؤن بعجلات مسروقة تحمل أوراقًا مزورة.