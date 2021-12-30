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"الأرصاد" تكشف موعد بدء تحسن الأحوال الجوية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:47 م
"الأرصاد" تكشف موعد بدء تحسن الأحوال الجوية حالة الطقس -أرشيفية
كتب سمير حسنى

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توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس السيئ التى تضرب محافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري حتى الإثنين، مشيرة إلى بدء تحسن الأحوال الجوية يوم الثلاثاء المقبل مع انعدام تام لفرص سقوط الأمطار.

 

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، إن انخفاض الحرارة سيكون طفيفا بمعدل درجة أو اثنين، مع تسجيل سانت كاترين ستسجل صفر و1 درجة .

 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى بدايات الأسبوع القادم، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

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