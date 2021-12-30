اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:53 م
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موجة عدم استقرار.. تعرف على أماكن وتفاصيل الأمطار اليوم بمختلف المحافظات

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:46 م
موجة عدم استقرار.. تعرف على أماكن وتفاصيل الأمطار اليوم بمختلف المحافظات أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى بدايات الأسبوع القادم، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه خرائط الأمطار اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى : 
 

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من

السلوم
مطروح
الإسكندرية
البحيرة
كفر الشيخ 
الدقهلية 

أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من

دمياط 
بورسعيد 
الغربية 
الشرقية 
المنوفية 
القليوبية 
القاهرة 
الجيزة 
الإسماعيلية 
السويس 
الفيوم 
بنى سويف
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة 
 

حاله عدم استقرار

عدم استقرار بالأحوال الجويه

أمطار غزيره

أمطار رعديه

سيول

الأمطار

الشبوره

شبوره

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

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درجات الحرارة

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