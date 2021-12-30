موجة عدم استقرار.. تعرف على أماكن وتفاصيل الأمطار اليوم بمختلف المحافظات

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى بدايات الأسبوع القادم، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه خرائط الأمطار اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى :



أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

الدقهلية



أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط

بورسعيد

الغربية

الشرقية

المنوفية

القليوبية

القاهرة

الجيزة

الإسماعيلية

السويس

الفيوم

بنى سويف

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة