الأرصاد: أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

كما يشهد اليوم الخميس، متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.