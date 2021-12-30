إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بالإسماعيلية

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة رقم "ط ه ف 9841"، مع توك توك بدون لوحات معدنية بمنطقة المنايف أمام شركة الكهرباء دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلي المجمع الطبى بالإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسور بالرجل والعمود الفقرى.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم، يوسف صابر إمبابى 16 عامًا من المنايف، مصاب بكدمات وسحجات بالرأس والجسم، وإسماعيل محمد رجب، 16 عامًا، من المنايف، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات بالجسم، وعبد الله أحمد عبد الغفار، من المنايف، مصاب بجرح قطعى 2 سم بالرأس، وإسلام علاء فرج، 17 عامًا من المنايف، مصاب بكسر مضاعف بالساق بالأيسر الفخذ الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، وزياد علي إسماعيل، 17 عامًا، من الواصفية، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وخالد عبد العظيم عيد العظيم، 47 عامًا، من حى السلام، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وكدمات متفرقة بالجسم.