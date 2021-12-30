اليوم السابع
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إصابة عامل وطالب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقناطر الخيرية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:00 م
إصابة عامل وطالب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقناطر الخيرية مشاجرة -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة عامل وطالب بالصف الأول الثانوى بشظايا خرطوش بالوجه والرقبة والرأس، خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصى، وجرى تحويل أحدهم لمستشفى القصر العينى لاستكمال العلاج، وجارى ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية الخرقانية دائرة المركز.

 

وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "جمال س م"، 50 سنة، موظف، وابنه "م"، 20 سنة، عامل، وطرف ثان "رمضان إ ر"، 24 سنة، عامل، مصاب بشظايا خرطوش بالوجه والرأس، وجميعهم مقيمين قرية الخرقانية دائرة المركز، وذلك بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة، قام إلى إثرها الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "فرد خرطوش"، نتج عنه إصابة الأخير.

 

كما أصيب "محمد ع م"، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى، بشاظايا خرطوش بالوجه والرقبة والكتف والفخذ الأيمن، حال مروره عرضا بمكان المشاجرة، وفر المتهمين هاربين، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصى، وجرى تحويل أحدهم لمستشفى القصر العينى لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


أمن القليوبية

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