مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة لسوء الأحوال الجوية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأبعادية الحامول، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ وسقوط الأمطار على معظم أنحاء كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإبعادية الحامول، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ وسقوط الأمطار، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر حيث جري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفى الحامول المركزي.

انتقل عدد من القوات الأمنية لموقع الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق بالتزامن مع سقوط الأمطار لينتج عن ذلك انقلاب السيارة علي جانب طريق الأبعادية الحامول.

كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول مصاب وجثة للمستشفى، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى فيما يجري التعامل مع المصاب داخل استقبال المستشفى.

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة محمد عبد الرحمن السيد، 38 سنة، مقيم بقرية، الأبعادية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، حيث يجري عمل الاسعافات الأولية، والفحوصات والاشعه اللازمه باستقبال المستشفى، كما وصل محمد السعيد ابو العلا، 55 سنة، مقيم بقرية الأبعادية ، جثه هامده، وتم إيداع الجثه بمشرحه المستشفى.