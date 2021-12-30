إحالة 420 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وفى هذا السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية، تم خلالها المرور على 16 منشأة حكومية بنطاق كوم حمادة لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتضمنت الحملة الرقابية "الإدارة الصحية - مستشفي كوم حمادة التخصصي - الوحدة الصحية بقرية بيبان - الوحدة الصحية بعلقام - وحدة طب الأسرة بالبريجات - مركز طب الأسرة بقرية ابوالخاوي - الوحدة المحلية بالبريجات - مركز شباب البريجات - الادارة البيطرية بكوم حمادة - الادارة الزراعية - الوحدة البيطرية - الجمعية الزراعية - مدرسة ابوالخاوي الاعدادية - مدرسة ابوالخاوي الابتدائية المشتركة - مدرسة علقام الاعدادية - مدرسة الشهيد أحمد جبر عبدالهادى دهميس ".

وتم رصد 343 حالة ترك عمل من العاملين دون سند قانوني بعدد 3 منشآت حكومية، كما تم رصد 82 حالة غياب دون سند قانوني بعدد 11 منشآة حكومية.