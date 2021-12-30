اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:21 ص
أكرم القصاص
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أمير الكويت يتلقى برقية تهنئة من رئيس العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:03 ص
أمير الكويت يتلقى برقية تهنئة من رئيس العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت أ ش أ

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تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة من الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها باسمه وباسم الشعب العراقى عن خالص تهانيه وأصدق التبريكات بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكاله الأنباء الكويتية، إن البرقية تضمنت تمنيات الرئيس والشعب العراقى بالنجاح والتوفيق لما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتى فى ظل القيادة الحكيمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر.

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقى على ما أبداه من طيب المشاعر الصادقة المجسدة لأواصر العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 


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