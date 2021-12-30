أمريكا ترحب بإعادة أذربيجان لخمسة جنود أرمن إلى بلادهم

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رحبت الولايات المتحدة بإعادة أذربيجان لخمسة جنود أرمن إلى بلادهم، حسبما ذكر مكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على صفحته على تويتر.

ونقلت وكالة ترند الأذرية عن المكتب قوله "نرحب بإعادة أذربيجان فى 29 ديسمبر لخمسة من أفراد الخدمة الأرمن الذين تم اعتقالهم فى 16 نوفمبر 2021، إننا نحث على الإفراج الكامل والعاجل عن جميع المعتقلين المتبقين، وتبادل الرفات ، وتحديد مصير المفقودين، ونؤكد على أهمية المعاملة الإنسانية للمعتقلين طبقا للالتزامات الدولية".