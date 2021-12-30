أكبر شادر سمك بالمنوفية.. جندوفلى بـ45 جنيها والبورى 65 والبلطى بـ23 "لايف"

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أكبر شادر لسوق الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لرصد أنواع الأسماك البحرية وأسعارها.





ويقول أحمد شوقى، شادر السمك الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمام شادر الجملة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، أكبر شادر لبيع الأسماك بمحافظة المنوفية، حيث تعد سعتة 1000متر ويوجد به جميع أنواع الأسماك البحرية، سواء كان أسماك البحر الأبيض المتوسط، أو أسماك البحر الأحمر.



ويشير يختلف أنواع الأسماك بالشادر وهى بربونى وسعر 60 جنيها للكيلو، سبيط وسعر 170 جنيها، أروص 60 جنيها، دنيس 130جنيها، وقار 150جنيها، شعور 100جنيه، جندوفلى 40 جنيها، بوهار 150 جنيها، بياض 60 جنيها.



ويضيف شوقى، أن الشادر يحتوى على جميع أنواع الأسماك وهى بلطى وسعره 23 جنيها، بورى 40 جنيها، جمبرى بحر عدة أنواع مع فرق الحجم الصغير 120 جنيها، المتوسط 140-160جنيها للكليو، والجمبرى الكبير 200 جنيه.



ويؤكد أحمد شوقى، أن الشادر يأتى إليه تجار من كل مكان فى المحافظة أو خارجه لأننا نشترى الأسماك يوميا من محافظات الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، أدكو، رشيد.



ويقول صبحى فرج الباشا، أن شادر الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يعد أكبر شادر لبيع الأسماك بمحافظة المنوفية، حيث يحتوى على جميع أنواع الأسماك البحرية القادمة من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويأتى إلى الشادر التجار من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.



ويشير صبحى فرج، أن مبيعات الأسماك زادت خلال الفترة الأخيرة لأن الأسماك بها نسبة فسفور عالية تقوى المناعة، ويعد السمك البلطى النوع الأكثر فى البيع وكذلك البورى.