أخبار مصر اليوم.. محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع بسبب الطقس

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم بسبب سوء الطقس.

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم بسبب سوء الطقس



ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى اعتبارًا من مساء اليوم الخميس حرصًا على صحتهم، مشيرًا إلى أن عدم نزول المواطنين للشوارع إلا في حالات الضرورة يمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها فى رفع تراكمات المياه.

غلق كلى لشارع الهرم من ميدان الرماية لمدة 5 ساعات تبدأ الواحدة صباح الجمعة



أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فإنه سوف يتم إستكمال أعمال إنشاء محطة مترو إنفاق الخط الرابع ( محطة الاهرامات) والتى تتطلب القيام بإستخراج ماكينة إنشاء الحوائط الخرسانية (cutter) داخل جسم المحطة بشارع الاهرام بموقع الاعمال .

وزير التموين: مخزون السلع بالمحافظات المعرضة للأمطار يكفى 3 أشهر



وجه الدكتور علي المصيلحي ‏‏وزير التموين والتجارة الداخلية ، الشركات التابعة للوزارة "العامة – المصرية " بصرف استعاضات منافذ صرف السلع ‏التموينية للشهر القادم كما وجه مديري ‏المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز ‏بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى ‏يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء ‏بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.

أشرف غنى يروى كواليس اللحظات الأخيرة قبل فراره من أفغانستان



كشف الرئيس الأفغانى السابق أشرف غني، أن هروبه من كابل فى الـ15 من أغسطس الماضى، كان قرارا "مفاجئا"، وأشار إلى أن الخطأ الذى ارتكبه هو الوثوق بالولايات المتحدة وشركائها الدوليين.

المرور: تحويلات لحركة السيارات بسبب إنشاء محطة الأهرامات بشارع الهرم



تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة ، تحويلات مرورية لإستكمال أعمال إنشاء محطة الأهرامات بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بالجيزة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.





حقوق الموظفين.. 15 عقوبة تلاحق صاحب العمل حال مخالفة القانون



رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى والقانونى، في تقرير له يحمل عنوان "حقوق الموظفين من الفصل التعسفى"، حيث يلقى الضوء على الجرائم والعقوبات في قانون العمل التى توقع على صاحب العمل لمخالفات وقعت منه، وذلك في الوقت الذي أصبحت المحاكم العمالية مكتظة بالقضايا.





البابا تواضروس يترأس قداس ليلة رأس السنة فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية



أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، عن ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس رأس السنة، غدا الجمعة من الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، وذلك بعدما غاب عن عادته السنوية رأس السنة الماضية، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وترأس قداسته الصلاة من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون واقتصرت الصلاة على الأباء الرهبان بالدير.

تعديل موعد وصول صلاح وتريزيجيه والننى لمعسكر المنتخب قبل أمم أفريقيا



يشهد جدول نجوم منتخب مصر المحترفين في الدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد النني لاعبي ليفربول وأستون فيلا وأرسنال على الترتيب، تعديلا في مواعيد الوصول للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الذي بدأ اليوم ويستمر حتى موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير بالكاميرون.

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح لسوء الطقس اليوم فقط



يواصل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تلقى التقارير من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حول حالة الطقس، حيث رصد تقرير منذ قليل توقف الدراسة فى محافظتى مطروح والإسكندرية اليوم فقط، وتعرض محافظات القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والقليوبية و الغربية والجيزة لأمطار خفيفة إلى متوسطة ولا توجد تجمعات أمطار.

كوكا يسجل هدفًا رائعًا مع قونيا سبور في كأس تركيا



سجل الدولى المصري ، أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق قونيا سبور هدفًا في شباك نادي عمرانية سبور، في المباراة التى تجمعهما حالياً ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس تركيا 2021/2022.

على معلول: لم يكن لى شروط للتجديد مع الأهلى وحب الناس يعوضنى عن المال



عبر علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتمديد عقده مع النادي ، مؤكدًا أنه كان يضع الاستمرار داخل النادي أولوية أولى بالنسبة إليه، وأن ارتباطات الفريق ومنتخب تونس في الفترة الماضية كانت سببًا في تأخر التوقيع على العقود الجديدة.

2000 أداة رقابية واستدعاء 28 وزيرا.. حصاد مجلس النواب فى 2021



استهل مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الثاني بتفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة، ومراقبة ومتابعة أعمالها واستدعى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و28 وزيراً بالحكومة لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة. (مصر تنطلق 2018/2022) والذي مُنحت الثقة بموجبه وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة ليحيل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها.

زوج وزيرة خارجية ألمانيا الجديدة يستقيل من وظيفته ليعتنى بالأطفال



تخلى زوج وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك عن وظيفته لصالح مسيرتها السياسية، حيث كان يعمل هوليفليش فى خدمة البريد الألمانى "دويتشه بوست".

"الأرصاد" تكشف موعد بدء تحسن الأحوال الجوية



توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس السيئ التى تضرب محافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري حتى الإثنين، مشيرة إلى بدء تحسن الأحوال الجوية يوم الثلاثاء المقبل مع انعدام تام لفرص سقوط الأمطار.

طولها وصل لشفتيه.. عملية تجميل لأغرب أنف فى العالم



قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات طويلة اعتاد "كونرادو إسترادا" ارتداء كمامة لإخفاء شكل أنفه غير المألوفة منعا للتنمر، رغم معاناته من صعوبة التنفس أو الأكل، حتى أجرى عملية تجميل.





تكنولوجيا مذهلة.. أول شخص يغرد برسالة على "تويتر" باستخدام عقله.. فيديو وصور



أصبح رجل مشلول في أستراليا أول شخص يغرد برسالة عبر التفكير المباشر من عقله، بفضل زرع رقاقة إلكترونية عصبية في الدماغ بحجم المشبك، وغرد فيليب أوكيف، البالغ من العمر 62 عامًا، والذي يعاني من التصلب الجانبي الضموري (ALS) الذي جعله غير قادر على تحريك أطرافه العلوية: "لا داعي لضربات المفاتيح أو الأصوات.. لقد صنعت هذه التغريدة فقط من خلال التفكير فيها".

زراعة 465 ألف فدان على مياه محطة بحر البقر على عدة مراحل بشمال سيناء



أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الزراعة من المحاور التنموية المهمة، وأن محور الزراعة يعتمد على 3 اتجاهات وهى التجمعات التنموية وترعة السلام ومياه محطة بحر البقر، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بحفر الآبار العميقة للزراعة، خاصة فى مناطق وسط سيناء، إذ يتكلف البئر الواحد ما بين 7 إلى 10 ملايين جنيه.