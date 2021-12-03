هل النظام الغذائي النباتي أكثر صحة؟ كيف تخطط لوجباتك

كتبت إيناس البنا

هل النباتيون أكثر صحة أم غير النباتيين؟ يعتبر النظام الغذائي النباتي خيارًا أكثر تغذية وصديقًا للبيئة وخاليًا من السموم وطويل الأمد وخيارًا اقتصاديًا، من المعترف به أن الأكل النباتي ليس فقط كافٍ من الناحية التغذوية ولكن أيضًا كوسيلة لتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

وفقًا لجمعية الحمية الأمريكية حسب موقع " healthline"، فإن "الأنظمة الغذائية النباتية المخطط لها بشكل مناسب، تعتبر صحية وكافية، وقد توفر فوائد صحية في الوقاية من أمراض معينة وعلاجها.

أنواع الأنظمة الغذائية النباتية



النباتيون Lacto-Ovo: لا تأكل اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، بل تأكل البيض ومنتجات الألبان.

النباتيون اللاكتو: لا يأكلون اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو البيض ، لكن منتجات الألبان.

نباتيون البيض: لا يأكلون اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو منتجات الألبان، لكن تناولوا البيض.

النباتيون الجزئيون: تجنب اللحوم ولكن قد يأكلون الأسماك (نباتي نباتي ، نباتي نباتي) أو دواجن (نباتي نباتي).

فوائد أن تكون نباتيًا



فيما يلي الفوائد العشر لكونك نباتيًا:

انخفاض خطر الإصابة بالسكتة القلبية



هناك بعض الأدلة على أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب (مثل النوبة القلبية) والوفاة لأسباب قلبية، لحماية القلب من الأفضل اختيار الحبوب الكاملة والبقوليات الغنية بالألياف، والتي يتم هضمها ببطء ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان



تشير مئات الدراسات إلى أن تناول الكثير من الفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وهناك دليل على أن النباتيين لديهم نسبة أقل من السرطان مقارنة مع غير النباتيين.

يعزز صحة العظام



معدلات هشاشة العظام أقل في البلدان التي يأكل فيها الناس وجبات نباتية في الغالب، قد تؤدي المنتجات الحيوانية في الواقع إلى إخراج الكالسيوم من الجسم ، مما يؤدي إلى فقدان العظام وهشاشة العظام.

يمنع مرض السكري من النوع 2



تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي في الغالب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

انخفاض ضغط الدم



أظهرت الدراسات أن النباتيين لديهم ضغط دم أقل من نظرائهم الذين يتناولون اللحوم، حيث تميل الأطعمة النباتية إلى أن تكون أقل في الدهون والصوديوم والكوليسترول، مما قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم.

يمكن أن تقلل من الاكتئاب



وفقًا للأبحاث ، قد يكون الشخص النباتي أسعد من نظيره غير النباتي، كما تم اكتشاف أن نباتيًا حصل على درجات أقل في اختبارات الاكتئاب وملامح الحالة المزاجية عند مقارنته باللحوم أو أكلة الأسماك.