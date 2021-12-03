محافظ كفر الشيخ يهنئ نجوم المصارعة فى المشروع القومى للموهبة

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أبطال المصارعة لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى اللقاء التنافسي للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى، بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوى، مدير إدارة الأداء الرياضى والمشرف العام على المشروع.



وجدد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى، والمشرف العام على المشروع بالمحافظة ومدربى الأبطال لحصولهم على المراكز الثلاثة الأولى في لعبة المصارعة والمركز الأول في لعبة التايكوندو والمركز الثاني في السلة فى اللقاء التنافسي، مؤكداً أن اهتمام مؤسسة الشباب والرياضة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى يأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو رعاية الموهوبين وإعدادهم ليصبحوا أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهمية مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى الذى يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، والذى يعد ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ، يستهدف المشروع الموهوبين رياضياً في " التايكوندو ، المصارعة، الكاراتيه، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة القدم "، وحصل اللاعب ابراهيم محمد محمدان على المركز الأول على مستوى الجمهورية، و شريف محمد حسين مركز ثانى وزن 51 ك مركز واعدين مصارعه بيلا، وأحرز اللاعب عمر محمد حسين المركز الأول وزن 45 ك مركز واعدين بيلا ، كذلك احمد عبدالباري مركز ثالث وزن 48 ك مصارعه مركز واعدين بيلا.



ابطال كفر الشيخ في المصارعة



ابطال كفر الشيخ في المصارعه



بطل كفر الشيخ في المصارعه



فريق كفر الشيخ في المصارعه