كتبت إيناس البنا

الكثير من الكوليسترول والدهون الأخرى يمكن أن تؤدي إلى المرض، والنظام الغذائي الصحي ينطوي على مراقبة استهلاك الأطعمة الدهنية والتحكم فيها، فأجسامنا تحتاج إلى كمية معينة من الدهون لتعمل - ولا يمكننا صنعها من الصفر.

يستخدم الجسم الدهون كمصدر للوقود، والدهون هي الشكل الرئيسي لتخزين الطاقة في الجسم، وتعتبر الدهون ضرورية في النظام الغذائي للعديد من الوظائف الحيوية للجسم وللحفاظ على صحة جيدة.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن دهون الجسم لا تساعد فقط في الحفاظ على دفء جسمك، ولكنها ضرورية أيضًا لامتصاص العناصر الغذائية وإنتاج الهرمونات المهمة، لذلك ، ترى أن الدهون في الجسم ضرورية للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك ، هناك نوع واحد ضار بصحتك وفقا لتقرير موقع Eat This Not That .

كيف نقول وداعًا لدهون البطن



بصرف النظر عن مراقبة نظامك الغذائي (تناول السعرات الحرارية) ، وممارسة الرياضة كثيرًا ، بالإضافة إلى التخلص من التوتر، تتمثل إحدى طرق تقليل الدهون الحشوية في إجراء بعض التعديلات الغذائية مثل تناول زبادي يوناني محلى خالي الدسم، ولكن يجب أن تتأكد من أن اللبن الذي تتناوله منخفض الكربوهيدرات ، وغني بالبروتين ، ولا يحتوي على سكر مضاف ومتنوع قليل الدسم.

كيف يساعد الزبادي في التغلب على دهون البطن: