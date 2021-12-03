الكثير من الكوليسترول والدهون الأخرى يمكن أن تؤدي إلى المرض، والنظام الغذائي الصحي ينطوي على مراقبة استهلاك الأطعمة الدهنية والتحكم فيها، فأجسامنا تحتاج إلى كمية معينة من الدهون لتعمل - ولا يمكننا صنعها من الصفر.
يستخدم الجسم الدهون كمصدر للوقود، والدهون هي الشكل الرئيسي لتخزين الطاقة في الجسم، وتعتبر الدهون ضرورية في النظام الغذائي للعديد من الوظائف الحيوية للجسم وللحفاظ على صحة جيدة.
وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن دهون الجسم لا تساعد فقط في الحفاظ على دفء جسمك، ولكنها ضرورية أيضًا لامتصاص العناصر الغذائية وإنتاج الهرمونات المهمة، لذلك ، ترى أن الدهون في الجسم ضرورية للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك ، هناك نوع واحد ضار بصحتك وفقا لتقرير موقع Eat This Not That .
كيف نقول وداعًا لدهون البطن
بصرف النظر عن مراقبة نظامك الغذائي (تناول السعرات الحرارية) ، وممارسة الرياضة كثيرًا ، بالإضافة إلى التخلص من التوتر، تتمثل إحدى طرق تقليل الدهون الحشوية في إجراء بعض التعديلات الغذائية مثل تناول زبادي يوناني محلى خالي الدسم، ولكن يجب أن تتأكد من أن اللبن الذي تتناوله منخفض الكربوهيدرات ، وغني بالبروتين ، ولا يحتوي على سكر مضاف ومتنوع قليل الدسم.
كيف يساعد الزبادي في التغلب على دهون البطن:
- عند تناول الزبادي قليل الدسم، فإن العناصر عالية الكالسيوم الموجودة فيه تمنع الدهون من دخول الخلايا.
- الزبادي الخالي من الدسم يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليل من الكربوهيدرات والسكر.
- تساعد خصائص البروبيوتيك الموجودة في الزبادي على تطوير بكتيريا صحية في الأمعاء.
- يوفر الزبادي اليوناني 14 جرامًا من البروتين في كل وجبة ، كما أنه يبقي معدتك ممتلئة.
- لا يحتوي على الصوديوم ولا يمكن أن يسبب التهابات وهو مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم أيضًا.
- يمكن أن يصل الزبادي (نوع قليل الدسم) إلى قائمتك لتناول الإفطار أو الغداء أو كوجبة خفيفة صحية.
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