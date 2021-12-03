كهف الملح.. أحدث طرق علاج بديل لأمراض العظام وهدم الطاقة السلبية بالوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

قدم تليفزيون اليوم السابع، في بث مباشر له تغطية خاصة لأحدث طرق العلاج البديل بمحافظة الوادي الجديد، وهو عبارة عن فكرة كهف الملح لعلاج أمراض العظام وهدم الطاقة السلبية وتخفيف التوتر والإرهاق، والتخلص من التعب والإجهاد واستخراج السموم من الجسم بطاقة اليود التفاعلية، وكذلك لعلاج مشكلات الجيوب الأنفية والغدة الدرقية وحساسية الصدر وارتفاع ضغط الدم، والتخلص من جميع الشحنات السالبة في الجسم.

وقال الدكتور على المشرف العام على المشروع إن فكرة كهف الملح أحد أنواع العلاج البديل و تعتمد على تغطية أركان الكهف وسقفه وفرش أرضيته بالملح الصخري المستخرج من البحر المتوسط والمشبع باليود، حيث يدخل الشخص ويجلس على مقعده الطبي فى جلسة لمده 45 دقيقة، ويتم غلق الأبواب مع تشغيل جهاز التكييف لتزويد الغرفة بالهواء والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف أن كهوف الملح يتم إنشائها وفقا لمواصفات وتصميمات هندسية معينة مغطاة بالملح الصخري الوارد من صحراء مصر الغربية، بحيث تكون المنطقة المحيطة بالمريض كلها معبأة بمادة اليود، لتخليص الجسم من الطاقة السلبية، من خلال جلسات التدليك والتأمل والاسترخاء واستنشاق اليود المعبأ بالمكان وسط موسيقى هادئة أو قراءة القرآن وإضاءات خافتة.

وقال محمود زكريا اخصائي العلاج بالكهف أن العلاج لمدة 45 دقيقة في الجلسة الواحدة تعادل جلوس المريض أمام البحر صباحا لمدة 15ساعة، وهى مدة كافية لأن يتشبع جسمه باليود فتنشط الدورة الدموية، ويتم التخلص من الطاقة السلبية.

واضاف زكريا أن جلسات العلاج تتمثل في بدفن جزئي أو كلي في الملح لسحب الطاقة السلبية وعمل جلسات التدليك المتخصصة والتي يتم تنفيذها وفقا للحالة التي تخضع للعلاج مؤكداً على أن الجلسات العلاجية في كهوف الملح بالوادى الجديد هى ارخص جلسات في مصر والتي تتم تحت إشراف طبي وأكاديمي متخصص.