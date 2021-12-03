كل ما تريد معرفته عن مرض "الثعلبة البقعية" وطرق العلاج

نهير عبد النبى

الثعلبة البقعية هى حالة تؤدى إلى تساقط الشعر على شكل بقع صغيرة قد تكون غير ملحوظة، ومع ذلك قد تتصل هذه التصحيحات ثم تصبح ملحوظة، وتتطور الحالة عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، مما يؤدى إلى تساقط الشعر .

وقد يحدث تساقط الشعر المفاجئ على فروة الرأس، وفى بعض الحالات الحاجبين، والرموش، والوجه، وكذلك أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يتطور أيضًا ببطء ويتكرر بعد سنوات بين الحالات.

الثعلبة البقعية

وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تساقط الشعر بالكامل، وهو ما يسمى بالثعلبة الشاملة، ويمكن أن تمنع الشعر من النمو مرة أخرى، وعندما ينمو الشعر مرة أخرى من الممكن أن يتساقط، ويختلف مدى تساقط الشعر وإعادة نموه من شخص لآخر.

لا يوجد علاج حاليًا لمرض الثعلبة البقعية، ومع ذلك هناك علاجات قد تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع، ويمكن أن تمنع تساقط الشعر في المستقبل، بالإضافة إلى طرق فريدة للتغطية على تساقط الشعر تتوفر أيضًا الموارد لمساعدة الأشخاص على التعامل مع الإجهاد المرتبط بتساقط الشعر.

فقد يكون العلاج عبارة عن كريمات توضع على الأماكن المصابة أو العلاج المناعي الموضعي وهو تقنية يتم فيها تطبيق مادة كيميائية على الجلد لإثارة طفح جلدي تحسسي وهناك طرق اخرى للعلاج وهى:

علاجات الفم

تستخدم أقراص الكورتيزون أحيانًا لعلاج تساقط الشعر الشديد، ولكن نظرًا لاحتمال حدوث آثار جانبية يجب مناقشة هذا الخيار مع الطبيب ولا يمكن استخدامها لفترة طويلة من الوقت بسبب مخاطر الآثار الجانبية، مثل ارتفاع ضغط الدم وتلف الكبد والكلى وزيادة خطر الإصابة بالعدوى الخطيرة والتهاب الكبد.

العلاج بالضوء

يسمى العلاج بالضوء أيضًا العلاج الكيميائي الضوئي أو العلاج بالضوء، إنه نوع من العلاج الإشعاعي يستخدم مزيجًا من دواء يؤخذ عن طريق الفم يسمى سورالين والأشعة فوق البنفسجية.

العلاج الطبيعي

يختار بعض الأشخاص المصابين بالثعلبة البقعية علاجات بديلة لعلاج هذه الحالة، وقد تشمل هذه "العلاج العطري، العلاج بالإبر، العلاج بالليزر، الفيتامينات، مثل الزنك والبيوتين".