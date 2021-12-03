كفيف وبصيرته القرآن.. يحفظ كتاب الله كاملا بأرقام الآيات والتاريخ الميلادى ومقابله الهجرى

الدقهلية: شريف الديب

ولد كفيف البصر وعلى الرغم من ذلك فكانت له بصيرة غير عادية فبدأ بحفظ القرآن الكريم في سن الرابعة، وأتمم حفظه بالكامل فى سن الخامسة، وأحكامه وتجويده فى السابعة ليكون أحد المعجزات بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وهو الشيخ محمد سعد عبد المحسن على عبد الرحمن، عمره 30 عامًا.

حباه الله بنعم كثيرة من الحفظ للقرآن وحصل على إجازة القرآن الكريم بالقراءات السبع الصغرى ثم القراءات العشر الكبرى، وكذا درست قواعد النحو والصرف وحفظ وشرح الأربعين النووية للإمام النووي، وقال الشيخ محمد لقد أكرمني الله بحفظي للقران، وحصولي على شهادة من معهد القراءات في نهاية المرحلة الابتدائية.

وقال، الحمد لله أنا أحفظ القرآن بترتيب الآيات والسور، وهو بمجرد أن تقول رقم الآية، أقوم بتلاوته على الفور وأعرف ترتيبه بالقرآن وعدد السور به وإذا كانت مكية أو مدنية.

وأضاف، أنه يحفظ جميع التواريخ الميلادية والمقابل لها فى التاريخ الهجري واليوم والشهر، وهذه النعمة من الله، فكل التواريخ عقب ميلادي احفظها.

وتابع، أتمنى الالتحاق بكلية القرآن الكريم في طنطا، حيث إن هناك شرط استحدث مؤخرًا، وهو الالتحاق بها عقب التخرج خلال أربع سنوات فقط، بينما مر على تخرجي 13 عامًا قضيتها في دراسة الماجستير ودراسات مختلفة فأتمنى الحصول على هذا الفضل، ولكن الأمر يحتاج إلى قرار استثنائي من هذا الشرط من أصحاب القرار في الجامعة.