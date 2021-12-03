اليوم السابع
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غدا.. انقطاع الكهرباء بمحطة محولات المحلة الكبرى لتركيب الإطفاء التلقائى

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 02:54 م
غدا.. انقطاع الكهرباء بمحطة محولات المحلة الكبرى لتركيب الإطفاء التلقائى قطع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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‏أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية عن انقطاع التيار الكهربائي، بالمحول رقم 3 بمحطة محولات المحلة الكبرى، غدا السبت 2021/12/4 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك تركيب الإطفاء التلقائى.

‏وأضافت الشركة فى بيان لها أن الأماكن التى سوف تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى هى أولا مدينة المحلة الكبرى "منطقة الشعبية ، الجمهورية ، سكة طنطا ، الإرسال ، مدينة العمال " ثانية الخطوط الريف بالمحلة " شبرا بابل ، صفط تراب ، ريف البحر ، قرية ميت حبيب بمركز سمنود" وناشدت الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .

 

 


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