غدا.. انقطاع الكهرباء بمحطة محولات المحلة الكبرى لتركيب الإطفاء التلقائى

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية عن انقطاع التيار الكهربائي، بالمحول رقم 3 بمحطة محولات المحلة الكبرى، غدا السبت 2021/12/4 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك تركيب الإطفاء التلقائى.
وأضافت الشركة فى بيان لها أن الأماكن التى سوف تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى هى أولا مدينة المحلة الكبرى "منطقة الشعبية ، الجمهورية ، سكة طنطا ، الإرسال ، مدينة العمال " ثانية الخطوط الريف بالمحلة " شبرا بابل ، صفط تراب ، ريف البحر ، قرية ميت حبيب بمركز سمنود" وناشدت الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .
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