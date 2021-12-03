ضبط 350 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وذلك بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة جمال عمار مدير الإدارة بحملات أسفرت عن تحرير 66 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 15 محضر انتاج خبز ناقص الوزن،12 محضر عدم حمل شهادات صحية،10محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، 5 محاضر لمنشأت بدون ترخيص.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،5 محاضر لمخابز افرنجية بدون ترخيص،20 محضر عدم حمل شهادات صحية،4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق،3 محاضر لإدارة مخابز سياحية بدون ترخيص ، محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق،3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة و اشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،6 محاضر لمخابز أفرنجية بدون ترخيص،11 محضر عدم حمل شهادات صحية،6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر استخدام اسطوانات بوتاجاز فى منطقة بها غاز طبيعى،3 محاضر البقالين تموين مخالفين.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 19 محضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،8 محاضر عدم حمل شهادات صحية،5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص،7 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة محمد زكريا مدير الادارة و إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن،6 محاضر لمخابز أفرنجية بدون ترخيص ،تحرير محضر لبقال تموين مخالف،17 محضر عدم حمل شهادات صحية،17 محضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق،تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد،تحرير محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق،تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير بالإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،10 محاضر عدم حمل شهادات صحية،8 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضرين لمنشأت بدون ترخيص.

كما قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 7 محاضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،13 محضر عدم حمل شهادات صحية،5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، محضرين لمخبزين سياحية بدون ترخيص، محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

و قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير بالإدارة وإشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن 13 محضر المخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،5 محاضر لبقالين تموين مخالفين،6 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،7محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،5 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص، محضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين، 3 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.