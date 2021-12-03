رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لإرساء ثقافة الرقمنة فى البحث العلمى

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر يحظى باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالى والبحث العلمى التى شهدت تطورًا ملحوظًا فى نشر ثقافة العلوم والابتكار.

وأضاف دسوقى، أن إدارة الجامعة حريصة على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى من خلال تحديث برامج الدراسة بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمى وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية فقط.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تعمل على إرساء ثقافة الرقمنة فى البحث العلمى وخلق مجتمع معرفى مبدع ومبتكر واع، وفتح قنوات تعاون بين المؤسسات والهيئات التعليمية والصناعية، اتساقا مع اتجاه الدولة، وبناء الجمهورية الجديدة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات عن أحدث التطورات والانجازات العلمية، والمستحدثات التكنولوجية الرقمية، لتعزيز دور التعليم النوعى فى خدمة المجتمع وحل مشكلاته واقتراح خطط مستقبلية بالتعليم النوعى والمهنى فى ظل جائحة كورونا وبحث كل جديد فى مجال التعلم الهجين.