اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 11:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لإرساء ثقافة الرقمنة فى البحث العلمى

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 10:55 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لإرساء ثقافة الرقمنة فى البحث العلمى الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر يحظى باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالى والبحث العلمى التى شهدت تطورًا ملحوظًا فى نشر ثقافة العلوم والابتكار.

 

وأضاف دسوقى، أن إدارة الجامعة حريصة على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى من خلال تحديث برامج الدراسة بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمى وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية فقط.

 

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تعمل على إرساء ثقافة الرقمنة فى البحث العلمى وخلق مجتمع معرفى مبدع ومبتكر واع، وفتح قنوات تعاون بين المؤسسات والهيئات التعليمية والصناعية، اتساقا مع اتجاه الدولة، وبناء الجمهورية الجديدة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات عن أحدث التطورات والانجازات العلمية، والمستحدثات التكنولوجية الرقمية، لتعزيز دور التعليم النوعى فى خدمة المجتمع وحل مشكلاته واقتراح خطط مستقبلية بالتعليم النوعى والمهنى فى ظل جائحة كورونا وبحث كل جديد فى مجال التعلم الهجين.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

جانحة كورونا

ثقافة الرقمنة في البحث العلمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بالأسماء.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

الخميس، 02 ديسمبر 2021 05:36 م

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية البصراط ضمن حياة كريمة ..صور

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 09:05 م

التغيرات المناخية وآثارها على الموارد المائية في ندوة بجامعة كفر الشيخ

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 11:03 م

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف دور الكليات فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى القرى .. صور

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 02:57 م

مستشفى جامعة كفر الشيخ تستخدم الروبوت فى أدوار العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:09 م

جامعة كفر الشيخ تنظم يوم ريادة الأعمال.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:00 ص

رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على حالة "سلوى عبد الموجود" عقب توجيهات الرئيس

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:00 م

أستاذ بجامعة كفر الشيخ الفائز بتصنيف كلاريفيت: سعيد بالمركز العالمى بعد عناء 20 سنة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:46 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة