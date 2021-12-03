دراسة هندية تحدد فصائل الدم المعرضة لخطر الإصابة بكورونا

كشفت دراسة هندية نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology، عن أن فصائل الدم إيه وبى A&B تقع ضمن المجموعة المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا وبينما فصيلة o لم يكن هناك ارتباط بينها وبين فصائل الدم واحتمال الإصابة بفيروس كورونا أو خطر الوفاة.

أجريت الدراسة على 2586 مريضًا مصابًا بكورونا تم إدخالهم إلى المستشفى في الفترة من 8 أبريل إلى 4 أكتوبر في عام 2020.

ومع ذلك، من الضروري أيضًا معرفة ما إذا كان أحدهم يقع في المجموعة المعرضة لخطر الإصابة بـ كورونا، ويبدو أن دراسة حديثة أجراها مستشفى سير جانجا رام قد اكتشفت مجموعات الدم الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى.

وفقًا للدكتور راشمي رنا - استشاري في قسم الأبحاث، مستشفى سير جانجا رام في نيودلهي بالهند، "يعد فيروس كورونا فيروسًا جديدًا للدم، وليس من الواضح ما إذا كان لفصائل الدم أي تأثير على خطر الإصابة أو تطوره، لذلك قمنا بالتحقيق في ارتباط فصيلة الدم ABO و Rh مع القابلية للتأثر بـ كورونا والتشخيص ووقت الشفاء والوفيات في هذه الدراسة".

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الخبراء أن المرضى الذكور من فصيلة الدم B كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا مقارنة بالنساء، واكتشفت الدراسة أيضًا أن فصيلة الدم A و Rh + مرتبطان بانخفاض فترة التعافي مقارنة بفصلي الدم Oو Rh ومع ذلك قد لا تكون مجموعات ABO أو Rh مسئولة عن هذا الرابط حيث يمكن إلقاء اللوم عليها على الاعتلال المشترك الأساسي.

لذلك هناك حاجة لدراسات أكبر للتأكد من الصلة بين كورونا ومجموعات الدم.

اجتاح وباء الفيروس التاجي " كورونا"، العالم سواء كان ذلك من خلال المتغيرات والطفرات ومعدل الانتشار السريع المذهل، في كل عام منذ الإبلاغ عن أول حالة له على الإطلاق، قضى عمالقة الأدوية وقتهم في محاولة تطوير لقاحات وأدوية لمواجهة تأثير العدوى.