"حورية" صوت ماسى فى الإنشاد الدينى.. حفظت القرآن وكُرمت من الأزهر.. لايف

الشرقية - فتحية الديب

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثاً مباشراً بصوت المنشدة “حورية برعي" صاحب الصوت الماسي، والتي أنشدت بصوتها الشجن أنشودة "إيه العمل يأحمد يوم طلعة المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله".

و"حورية برعي" هي بنت قرية طحلة بردين، بمحافظة الشرقية، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإنسانية، موهبة صاعدة في عالم الإنشاد الديني، صاحبة حنجرة ذهبية حجزت لنفسها مكانا فى ساحة الإنشاد الديني ونافست كبار المنشدين.

بدأت حفظ القرآن الكريم فى الرابعة من عمرها، وأتمت حفظه فى الثانية عشر، على يد والدتها محفظة للقرآن الكريم، ولديها كُتاب مرخص من الأزهر الشريف، وهي من اكتشفت جمال صوتها، حيث لاحظت والدتها عليها سرعة الحفظ لآيات وسور القرآن الكريم، وكذلك الأناشيد الدينية منذ عمر 4 سنوات، وتفوقها على أقرانها فى الكُتاب، وتم تكريمها مؤخرا من الأزهر الشريف.