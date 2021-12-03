تعليم المنيا: اتخاذ كل الإجراءات القانونية بواقعة التعدى على مدير مدرسة

المنيا -حسن عبد الغفار

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بيانا منذ قليل، جاء فيه أنه بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، انتقل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى إدارة بنى مزار التعليمية لمتابعة واقعة تعدى شاب يبلغ من العمر 26 عاما على مدير مدرسة ساقولا الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية.

وأضاف البيان، أنه تم نقل مدير المدرسة إلى مستشفى المنيا الجامعى لتلقي العلاج والاطمئنان عليه، وقال الرشيدى إن مسئولى التربية والتعليم يتابعون باهتمام واقعة التعدى على مدير المدرسة، ويؤكدون احترام كرامة المعلم وهيبته، وهم على تواصل دائم مع مديرية تعليم المنيا لمتابعة الحالة والاطمئنان عليها.

وأضاف الرشيدى، أن التجاوز فى حق أى معلم مرفوض تمامًا، أن المديرية تتابع باهتمام الحالة الصحية لمدير المدرسة وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وكان أصيب مدير مدرسة، إثر قيام أحد المواطنين بالتعدى عليه بالضرب بإحدى قرى مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.