تعليم المنيا: اتخاذ كل الإجراءات القانونية بواقعة التعدى على مدير مدرسة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بيانا منذ قليل، جاء فيه أنه بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، انتقل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى إدارة بنى مزار التعليمية لمتابعة واقعة تعدى شاب يبلغ من العمر 26 عاما على مدير مدرسة ساقولا الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية.
وأضاف البيان، أنه تم نقل مدير المدرسة إلى مستشفى المنيا الجامعى لتلقي العلاج والاطمئنان عليه، وقال الرشيدى إن مسئولى التربية والتعليم يتابعون باهتمام واقعة التعدى على مدير المدرسة، ويؤكدون احترام كرامة المعلم وهيبته، وهم على تواصل دائم مع مديرية تعليم المنيا لمتابعة الحالة والاطمئنان عليها.
وأضاف الرشيدى، أن التجاوز فى حق أى معلم مرفوض تمامًا، أن المديرية تتابع باهتمام الحالة الصحية لمدير المدرسة وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
وكان أصيب مدير مدرسة، إثر قيام أحد المواطنين بالتعدى عليه بالضرب بإحدى قرى مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وتلقت أجهزة الأمن بالمنيا
إخطارا بتعدي أحد المواطنين على "ع. أ" 50 عاما، مدير مدرسة ابتدائي بمركز بني مزار، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة والذراع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وذكر عدد من الأهالى أن المعتدي والمجني عليه تربطهما صلة قرابة بعيدة، وأنه سبق واعتدي المتهم علي المدير في العام الماضي دون معرفة دوافع ذلك، كما أن والد المتهم بالمعاش وكان يعمل في نفس المدرسة قبل عامين وعلاقته كانت طيبة بالمدير المعتدي عليه.
وأعربت اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار عن استنكارها التعدي الذي تعرض له مدير مدرسة ساقولا، من قبل أحد الأشخاص وقالت اللجنة النقابية إن المتعدى اقتحم المدرسة وانتهك حرمتها واعتدي على مديرها مما أدي إلي إصابته إصابات بالغة وقد تم نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ فضل والتي حولته إلي مستشفي المنيا الجامعي وتلقى العلاج وخرج عائدا إلى منزله.
وتواصلت اللجنة النقابية للمعلمين مع إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ومدير إدارة التعليم الإبتدائي بالإدارة التعليمية ببني مزار للاطمئنان علي حالة المدير المصاب أولا بأول، وكلف رئيس اللجنة النقابية المستشارين القانونيين للجنة النقابية بمتابعة الواقعة وحضور جلسات التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار أنها لن تتهاون أو تتسامح مع أي شخص تسول له نفسه الاعتداء علي معلم أثناء تأدية عمله وأنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل مصلحة المصاب المعتدي عليه.
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