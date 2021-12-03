بنك المخلفات.. تطبيق إلكترونى فكرة شاب لتحقيق الربح للدولة والمواطن من القمامة

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا مع عطاء جاد الكريم صاحب فكرة إنشاء أول تطبيق إلكترونى متخصص فى خدمة جمع القمامة والمخلفات من المنازل والشوارع، والذى يحلم بتطبيقه على كافة أنحاء الجمهورية ليكون نواة حقيقية لمشروع قومى يقضى على أزمة القمامة والمخلفات عبر تحقيق الربح منها للدولة والمواطن بأكثر من شكل.

وقال عطاء جاد الكريم لـ"اليوم السابع"، أن فكرة تطبيق بنك المخلفات المصرى، هو أداة مبتكرة لإدارة المخلفات (إدارية /ميدانية /إلكترونية /شاملة) تضمن دخلا مستمرا ومتزايدا لكل مواطن وتقدم للدولة تمويل خدمات الجمع والنقل ومعالجة المخلفات واستثمارها داخل منظومة الاقتصاد الأخضر بشكل دائرى ومستدام.

وأضاف صاحب الفكرة، أنه بحكم عمله فى مجال إدارة مخلفات القمامة وغيرها منذ عام 2013 وعرف كل تفاصيلها، قام بعمل التطبيق وعمل التصميم الرقمى للبنك يضم أنواع المخلفات كما يلى (خدمى /تجارى /نفايات خطرة)، ويتمنى أن تصل فكرته المسئولين وتتبناها الدولة لكى تنافس مصر الدول الغربية فى ذلك المجال عبر تحقيق أقصى استفادة من المخلفات وتدويرها.