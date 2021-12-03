اليوم السابع
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الجمعة، 03 ديسمبر 2021 11:33 م
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انقطاع المياه وضعفها 11 ساعة عن مدينة دسوق الأحد المقبل لأعمال التطهير

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 08:54 م
انقطاع المياه وضعفها 11 ساعة عن مدينة دسوق الأحد المقبل لأعمال التطهير مياه الشرب - صورة أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب وضعفها عن مركز ومدينة دسوق، يوم الأحد المقبل، لتشغيل محطة مياه الشرب بمحلة أبو على بنصف طاقتها، وذلك بدء من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.
 
 
 
وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق، في بيان له، أنه سيتم غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو على، مما يؤدي لضعف المياه أو انقطاعها عن مركز ومدينة دسوق بجميع التوابع الخاصة بالمركز والمدينة.
 
 
وناشد رئيس مركز ومدينة دسوق، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، والمدارس ومديري المصالح الخدمية الحكومية والخاصة، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة لانقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق وحتى عودة ضخ المياه مرة أخرى، من قبل محطة المياه.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

شركة مياه الشرب

مخابز

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