قطع المياه عن بعض المناطق بالفيوم لمدة 8 ساعات غدا بسبب أعمال الصيانة

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات متواصلة ابتداء من الساعه العاشرة مساء غدا الجمعة حتى الساعه السادسة صباح بعد غدا السبت.

وذلك بسبب أعمال إستكمال تحويل المرافق بمنطقة السواقى وأيضا أعمال الصيانة اللازمه لمحطة العزب الجديدة المرحلة الاولى والمناطق المتأثرة هى (مدينة الفيوم جميع انحاء المدينة ومركز الفيوم قرى المركز وتوابعهم ومركز اطسا،قلهانه،دفنو،منية الحيط،مطول،قلمشاه والعجميين،طبهار،النصارية بمركز ابشواى مطرطارس،الكعابى،جرفس،أبو عيطه،وتوابعهم بمركز سنورس و النزلة،الحامولى،الشواشنه وتوابعهم بمركز يوسف الصديق.

وعلى المواطنين واصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة القطع ولحين عودة خدمه مياه الشرب مرة أخرى كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المجانية للمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.