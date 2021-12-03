اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021.. تصيب مليار شخص بالعالم

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية يوم 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا اليوم تنضم المنظمة إلى شركاء آخرين حول العالم للاحتفال بهذا اليوم.

يعاني أكثر من مليار شخص من الإعاقة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شيخوخة السكان وزيادة انتشار الأمراض غير السارية، وعلى الرغم من ذلك، فإن عددًا قليلاً من البلدان لديها آليات مناسبة للاستجابة بشكل كامل للأولويات والمتطلبات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، في حين أن الإعاقة ترتبط بالضرر، فليس كل الأشخاص ذوي الإعاقة متساوون في الحرمان، يعتمد الكثير على السياق الذي يعيشون فيه، وما إذا كانوا يتمتعون بفرص متساوية للوصول إلى الصحة والتعليم والعمل، من بين أمور أخرى.

وأضافت، مع استمرار الحكومات والمجتمع الدولي في محاربة جائحة كورونا، ورسم مسار إلى الأمام، من الضروري أن يكون إدراج الإعاقة أمرًا محوريًا لتخطيط النظام الصحي وتطويره وصنع القرار، تدعم الأنظمة الصحية القوية والفعالة الإدارة القوية للطوارئ الصحية.

تلتزم منظمة الصحة العالمية بدعم الدول الأعضاء وشركاء التنمية للوفاء بالتزامهم بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، من خلال معالجة إدراج الإعاقة في قطاع الصحة، بما في ذلك كجزء من جهودنا للقضاء على جائحة كورونا.

الرسائل الرئيسية

سيعاني الكثير منا من الإعاقة في حياتنا، خاصة مع تقدمنا ​​في السن، لذلك تلتزم منظمة الصحة العالمية بدعم البلدان لتحقيق عالم تكون فيه النظم الصحية شاملة ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة.

أدت جائحة كورونا إلى مزيد من الحرمان وزيادة ضعف العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب العوائق في القطاعين الصحي والاجتماعي، بما في ذلك المواقف التمييزية والبنية التحتية التي يتعذر الوصول إليها.

يتطلب إعادة بناء النظم الصحية بشكل أفضل أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة محوريًا في صنع القرار في قطاع الصحة، لضمان معالجة الحواجز بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب.

وأوضحت، إنه يجب إدراج الإعاقة في قطاع الصحة ، لأنه يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأولويات الصحية العالمية والوطنية الأوسع.