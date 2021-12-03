"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم ماراثون رياضى بمشاركة 500 مشارك.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء وكيل الوزارة، ماراثون الإسكندرية تحت شعار" الإسكندرية منارة السياحة الرياضية"، وذلك بمشاركة عدد 500 مشارك ، وقام بتنظيم الماراثون فريق متطوعى.

وتم تنفيذ الماراثون على خمس مراحل وفق المسار ، مسافة 5كم : من سيدي جابرو حتى سبورتنج والعودة لسان ستيفانو مرة أخرى ،مسافة 10كم: من سيدي جابرحتى سبورتنج والأزريطة مرة أخرى ، مسافة 21.1 "نصف ماراثون"، من سيدي جابرحتى قلعة قايتباي و العودة سيدي جابرمره أخرى.

ومسافة 42.2 "ماراثون كامل" من سيدي جابرحتى قلعة قايتباي و العودة لسان ستيفانو مره أخرى "2 لفة ، ومسافة 2 كم لذوي الأحتياجات الخاصة: من سان ستيفانو حتى جليم والعودة لسان ستيفانو مره أخرى.

من جانبها أعربت للدكتوره صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية،عن سعادتها بهذا الماراثون الذى يظهر الوجهه الحضارى لعروس البحر الأبيض، وأنت على التناغم الذى ظهر بين المشاركين من تآخى وتلاحم ساهم فى ظهور الحدث بالمظهر المشرف.



الماراثون على الكورنيش



المشاركين



انطلاق الماراثون