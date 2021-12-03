اليوم السابع
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التجمعات التنموية الزراعية تحول وسط سيناء لمنطقة جذب سكانى.. فيديو وصور

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 04:30 ص
التجمعات التنموية الزراعية تحول وسط سيناء لمنطقة جذب سكانى.. فيديو وصور
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تحولت مناطق وسط سيناء لمنطقة جذب جديدة للسكان بعد تنفيذ سلسلة مشروعات على أرضها، ونقل تليفزيون اليوم السابع تفاصيل هذه المشروعات، بلقاء خاص مع المهندس ناجى إبراهيم محمد المدير التنفيذى لمنطقة تعمير شمال سيناء التابع لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة.

وخلال اللقاء كشف المهندس ناجى إبراهيم عن جهود كبيرة تقدمها الدولة بمناطق وسط سيناء لخدمة سكان المنطقة وتعميرها بتجمعات تنموية زراعية متكاملة، فضلا عن مد شبكات طرق وكهرباء وحفر آبار اعماق وإقامة تجمعات سكنية بدوية تناسب طبيعة المنطقة.

وقال إنه تمت إقامة مزارع نموذجية على مساحة 476 فدانا، وعددها 12 مزرعة، تتوزع هذه المزارع بنطاق مركز الحسنة 4 مزارع، وفى مركز نخل 8 مزارع، ومساحة المزرعة الواحدة ما بين 35 إلى 40 فدانا، وفيها تزرع أشجار نخيل وفاكهة وزيتون وصوب زراعية، وزراعات مكشوفة، والأحواض لسقى الزرع وتربية الأسماك فى بعض التجمعات.

وأوضح المهندس ناجى إبراهيم أن مصدر الرى لهذه المزروعات هى آبار عميقة يصل مسافة الحصول على المياه من اعماقها لـ1200 متر، وقام جهاز التعمير بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية المتخصصة بأخذ عينات لتحليلها من مياه كل بئر والتربة وتحديد المناسب للزراعة بما يناسب ملوحة المياه ونوع التربة، وأصبح كل تجمع تغرس فيه المزروعات التى تناسبه.

وقال إن تجربة التجمعات التنموية المتكاملة نواة لمشروع التجمعات التنموية والسكنية التى أطلقتها الدولة بعدد 17 تجمعا فى وسط وجنوب سيناء، لافتا إلى أن التجمعات التنموية الجديدة التى أطلقتها الدولة هى إضافة قوية لتجمعات التنمية الزراعية، وهى موزعة بنطاق شمال سيناء 10 تجمعات فى مركزى الحسنة ونخل و7 تجمعات بجنوب سيناء، وفى كل تجمع منها يتم تخصيص 5 فدادين على جانب المسكن لكل مستفيد، وهذه المساحات الزراعية مجهزة فورا للزراعة .

 

اسماك بالاحواض
اسماك بالاحواض

 

الاغنام فى المزارع
الاغنام فى المزارع

 

العمل فى المزارع
العمل فى المزارع

 

المزارع بوسط سيناء انتاج غزير
المزارع بوسط سيناء انتاج غزير

 

المزارع فى سوط سيناء
المزارع فى سوط سيناء

 

المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء
المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء

 

انتاج النخيل
انتاج النخيل

 

اهالى يعملون فى المكان
اهالى يعملون فى المكان

 

باكورة الانتاج هذا العام
باكورة الانتاج هذا العام

 

جانب من مزروعات
جانب من مزروعات

 

جودة انتاج
جودة انتاج

 

خلال قطف الانتاج
خلال قطف الانتاج

 

من الانتاج بالتجمعات الزراعية
من الانتاج بالتجمعات الزراعية
 
من مزارع التجمعات التنموي الزراعية
من مزارع التجمعات التنموي الزراعية

 

 


شمال سيناء

وسط سيناء

مشروعات وسط سيناء

التجمعات التنموية

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