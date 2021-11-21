"بحوث الصحراء" يواصل دعم مزارعى وسط سيناء لدمجهم بالتنمية الزراعية المستدامة

قام مركز بحوث الصحراء من خلال وحدة إنتاج وتصنيع الأعلاف بمحطة بحوث بالوظة التابعة للمركز بتوفير ثلاثين طن بالمجان من الأعلاف الحيوانية المركزة لدعم المزارعين وصغار المربين الأكثر إحتياجا بمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة فى سيناء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنمية الزراعية المستدامة فى سيناء ودمج أبنائها.

وأوضح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن من أهم أهداف المركز هى النهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها بالمناطق الصحراوية، والتى يجب الاهتمام بها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية وتوفير الغذاء من خلال التوسع فى زراعة المراعى الخضراء، وكذلك توفير الأعلاف حيث أن إنتاجية الثروة الحيوانية تتأثر بدرجة كبيرة بمدى توفر الإمكانات الغذائية لها كما ونوعا.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة أن النهوض بالثروة الحيوانية والعمل على تنميتها تأتى ضمن الأنشطة التطبيقية للبرنامج بالتعاون مع برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف بمركز بحوث الصحراء، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذه الأنشطة على أرض الواقع وفقا لاحتياجات الزراع وصغار المربين بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء مؤكدا على أهمية الثروة الحيوانية كمصدر دخل رئيسى للكثير من بدو سيناء، ومساهمتها فى توفير الغذاء للأسر بالتجمعات البدوية، فضلا عن إنتاج الالبان والأسمدة والجلود، كما تضمن لكثير من البدو محدودى الموارد البقاء على درجة عالية من الاستقرار الاقتصادى والإجتماعى والزراعة المستدامة.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد الحاوى رئيس برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف بمركز بحوث الصحراء أن من ضمن الأنشطة التطبيقية التى سيقدمها البرنامج فى الفترة المقبلة بجانب توفير الأعلاف دعم الزراع وصغار المربين الأكثر احتياجا بعدد من رؤوس الأغنام والماعز بالمجان بالإضافة إلى نشر حملات متتالية للقوافل البيطرية لمتابعة حالة الحيوانات، والعمل على توفير اللقاحات وتقديم الإرشادات البيطرية لمربى الحيوانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها فى نطاق التجمعات البدوية التابعة لمركز ومدينة الحسنة مما يسهم بشكل كبير فى إحداث التكامل بين مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمنطقة.