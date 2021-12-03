افتتاح 5 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 6 مليون جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز" الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى أبو المطامير بتكلفه إجمالية بلغت 6 مليون و 900 ألف جنيه جهود ذاتية تحت اشراف وزارة الاوقاف و هى : -

- مسجد ابو مصطفي بعزبة المقرحي بالدلنجات على مساحة 163 م بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

- مسجد النور بعزبة عبد المولى بقرية حفص بدمنهور على مساحة 240 م بتكلفة إجمالية مليون و700 ألف جنيه.

- مسجد القرية الخامسة بجناكليس بأبو المطامير على مساحة 169 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد عزبة سلامة القبلي بنديبة بدمنهورعلى مساحة 381 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

- مسجد عزبة مارون بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى "صيانة وترميم" على مساحة 242 م بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " إنسانية الحضارة الإسلامية" أن الحضارة الإسلامية استمدت قِيمها الإنسانية من القرآن الكريم و السنة النبوية الذاخران بالقيم الإنسانية العظيمة.

من جانبه أكد الدكتور محمد ابو حطب انه تم افتتاح أكثر من 305 مسجد بتكلفة تجاوزت 420 مليون جنيه خلال 3سنوات فقط، مشيرا إلى أن هذه الافتتاحات الجديدة هى أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .