افتتاح مسجد العتيق بكفر عبود بالفيوم بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الفيوم رباب الجالى

أناب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى يرافقه الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم فى افتتاح مسجد العتيق بكفر عبود التابعة للوحدة المحلية بابوكساه مركز ابشواي.

وقاما بتأدية صلاة الجمعة بالمسجد وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعلى رأسهم محمد موسى نائب رئيس المركز و الشيخ جمال عبد الهادى مدير إدارة أوقاف ابشواى و إبراهيم أبو طالب رئيس الوحدة المحلية بابوكساه.

جدير بالذكر أن رئيس المركز وجه بتذليل كافة العقبات التى واجهت بناء المسجد وعلى رأسها مساحة المسجد، حيث قامت الوحدة المحلية بالحصول على موافقة محافظ الفيوم بضم 100 متر بواجهة المسجد إلى المساحة الأصلية للمسجد وهى 362 متر ليصبح مساحة المسجد حوالى 930 متر لدورين بواقع 462 متر لكل دور بتكلفة إجمالية حوالى 2.5 مليون جنيه.

كما أشاد رئيس المركز بالتزام إدارة أوقاف ابشواى بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد وألقى خطبة صلاة الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف والتى تحدث خلالها وحث على التحلى بمكارم الأخلاق.