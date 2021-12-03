أوقاف قنا تفتتح أعمال إحلال وتجديد 5 مساجد بمركزى فرشوط وقوص بتكلفة 4.3 مليون جنيه

صابر سعيد

شهدت محافظة قنا ، اليوم الجمغة، افتتاح خمسة مساجد فى مركزى فرشوط وقوص بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم التي تمت بهم، بتكلفة مالية بلغت حوالى 4 مليون و300 ألف جنيه، حيث تم افتتاح مسجد الرحمن الغربى بنجع الحاج سلام التابع لمركز فرشوط، وتبلغ مساحة صحن المسجد فيه 200 متر بتكلفة حوالى ٣3 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الحسين بالكوم الأحمر بمركز فرشوط ، والذى تبلغ مساحة صحن المسجد فيه 130 متر بتكلفة حوالى 200 ألف جنيه، وكذلك فى مركز قوص تم افتتاح كل من مسجد الفتح بالرغولات التابعة لقرية حجازه قبلى ،والذى تبلغ مساحة الصحن فيه 215 متر بتكلفة حوالى 300 ألف جنيه، ومسجد التقوى الكائن بقرية العيايشا والذى تبلغ مساحة الصحن فيه 215 متر بتكلفة حوالى 150ألف جنيه، وكذلك مسجد أبوبكر الكائن بقرية العيايشا الذى تبلغ فيه مساحة الصحن 280 متر بتكلفة حوالى 150 ألف جنيه ، حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم من خطة وزارة الأوقاف و بالجهود الذاتية.

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية .

وأضاف الشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عددا من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلي الجهود الذاتية من المواطنين.