أطعمة تساعد فى علاج الإمساك ..منها التين والبرقوق

كتبت ميرفت رشاد

يعد الإمساك حالة صحية منتشرة تؤثر على كثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يحدث نتيجة هبوط في الأداء الحركى للأمعاء الغليظة، يتمثل في انخفاض وتيرة إخراج الفضلات،و يحدث التبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، عادةً ما تكون الأعراض الأكثر شيوعًا للإمساك هي البراز الصلب والجاف وحركة الأمعاء المؤلمة وصعوبة إخراج الفضلات، إذا كانت هذه الأعراض تنطبق عليك، فيجب تضمين هذه الأطعمة الخمسة في نظامك الغذائي من أجل حركات أمعاء أكثر سلاسة وتخفيف الإمساك، بحسب ما نشره موقع " doctor.ndtv".

أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لمنع الإمساك

البرقوق

البرقوق المجفف يمكن تناولها كما هو أو شرب عصير القراصيا، حيث يعمل كملين طبيعي، والبرقوق مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان التي يمتصها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السوربيتول الذى يعمل السوربيتول كملين طبيعي وينظم حركة الأمعاء.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والفركتوز التي تعمل على تحسين الهضم، ويحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من الماء مما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وتحتوي قشرة التفاح على معظم الألياف ، لذا تجنب تقشير القشرة أثناء تناول الفاكهة.

التين

التين الناضج والتين المجفف بالألياف، مصدر غني بفيتامين B6 الذي يسهل عملية الهضم ويغذي الأمعاء.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، يمكن أن يضمن تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان كل يوم هضمًا جيدًا وكذلك تنظيم حركات الأمعاء، بذور الكتان هي أيضًا مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

الإمساك

أطعمة تعالج الإمساك