اليوم السابع
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9 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:00 ص
9 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.. تعرف عليها طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع" فى التقرير التالى 9 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى.

ـ تنطلق الامتحانات فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل.

ـ الامتحانات تعقد فى المدارس داخل اللجان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ـ تعقد امتحانات منفصلة لكل مادة فى منهج الفصل الدراسى الأول وليست اختبارات مجمعة.

ـ تضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى الترم الأول لدرجة الترم الثانى.

ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول 140 درجة كنهاية عظمى.

ـ المديريات التعليمية انتهت من وضع أسئلة الامتحانات والجداول وتم إعلانها.

ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية.

ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.


التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية

الاجراءات الاحترازية

لقاح كورونا

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