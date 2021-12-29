9 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.. تعرف عليها

يقدم اليوم السابع" فى التقرير التالى 9 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى.
ـ تنطلق الامتحانات فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل.
ـ الامتحانات تعقد فى المدارس داخل اللجان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
ـ تعقد امتحانات منفصلة لكل مادة فى منهج الفصل الدراسى الأول وليست اختبارات مجمعة.
ـ تضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى الترم الأول لدرجة الترم الثانى.
ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول 140 درجة كنهاية عظمى.
ـ المديريات التعليمية انتهت من وضع أسئلة الامتحانات والجداول وتم إعلانها.
ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية.
ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.
ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.
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