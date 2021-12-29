"3 إعدام ومؤبد".. السجل الجنائى لـ"سفاح الجيزة" بعد إحالته للمفتى فى آخر قضاياه

كتب أحمد الجعفرى

يواجه قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" مصيره الأخير أمام محكمة الجنايات فى 20 مارس المقبل، ليسدل الستار على فصل هام من فصول محاكمته فى اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

وينشر "اليوم السابع" السجل الجنائى لـ"سفاح الجيزة"..

صدر الحكم الأول بإعدام سفاح الجيزة فى 24 مارس 2021 لاتهامه بقتل صديقه رضا.

الحكم الثاني بإعدام قذافى فراج فى 27 مارس 2021 لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين.

صدر الحكم الثالث بإعدام لاتهامه بقتل فتاة بمحافظة الإسكندرية فى 5 إبريل 2021.

صدر حكم بالمؤبد على سفاح الجيزة لاتهامه بتزوير فى محررات رسمية فى 3 أغسطس 2021.

وفى 20 ديسمبر تمت إحالته للمفتى فى قضية قتل زوجته "فاطمة زكريا"