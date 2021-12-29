15 يناير.. محاكمة محامٍ وشقيقه ووالدهما بتهمة قتل وإصابة 3 أشقاء فى قنا

كتب محمد إبراهيم

حددت محكمة استئناف قنا جلسة 15 يناير المقبل لنظر القضية 809 لسنة 20121 جنايات دشنا، المتهم فيها محام وشقيقه ووالدهما وشخص آخر بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه وشقيقته عن طريق إصابتهما بأعيرة نارية لخلافات على قطعة أرض فضاء.

كانت نيابة قنا الكلية أمرت بإحالة كل من المتهمين "ب" محامى 33 سنة محبوس، وشقيقه "م" - هارب، ووالدهما "ح" وشخص رابع يدعى"و" - هاربين - وجميعهم مقيمون بمركز دشنا الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك فى قتل "م" 23 سنة والشروع فى قتل شقيقيه "م" و"ن" عمدا مع سبق الإصرار بسبب نزاع على قطعة أرض فضاء بمركز دشنا.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً أحرزوا أسلحة وأعيرة نارية غير مرخصة وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل الضحية وشرعوا في قتل آخرين عمدا.