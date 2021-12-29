وفد ألمانى يزور المناطق الأثرية والمعالم السياحية بمحافظة المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من المانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وبنى حسن، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهرى مدير ادارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتى تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

كما تضم المحافظة منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.