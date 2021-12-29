وزير المالية النمساوى: حزمة تحفيز مالى جديدة فى بداية العام المقبل لمواجهة كورونا

اش ا

أكد وزير المالية النمساوى ماجنوس برونر الثلاثاء، أن الحكومة سوف تقر حزمة تحفيز مالى واقتصادى كبيرة فى بداية العام الجديد بهدف دعم الشركات فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا .

وقال برونر - فى تصريح اليوم - إن هدف الحكومة فى المرحلة الراهنة هو تجنب فرض المزيد من الإغلاق فى النمسا متوقعا أن يستمر الائتلاف الحكومى فى التعاون حتى عام 2024.

وأشار إلى أن ميزانية النمسا للعام الجديد جيدة وذات كفاءة عالية ولا تحتاج إلى أى تعديلات بسبب موجة انتشار متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا .

وأضاف برونر أن النمسا سوف توفى بجميع التزاماتها تجاه موازنة الاتحاد الاوروبي، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع وزير المالية الألمانى الجديد كريستيان ليندنر، لافتا إلى تفاؤله بمزيد من التعاون المالى والاقتصادى مع ألمانيا فى الفترة المقبلة.