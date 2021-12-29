اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:57 م
أكرم القصاص
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وزير التموين: ميكنة جميع خدمات بطاقات الدعم

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:03 م
وزير التموين: ميكنة جميع خدمات بطاقات الدعم وزارة التموين والتجارة الداخلية -أرشيفية
كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

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توجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لما تشهده البلاد من إنجازات من مختلف القطاعات المختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتا إلى أنه تم تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطن، وتطوير أكثر من 300 مكتب تموين، وكذلك تطوير  مكاتب السجل التجارى، وميكنة كافة خدمات بطاقات الدعم.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة التموين لإعلان حصاد الوزارة خلال 2021. 

 

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى‪.


وزير التموين

مكينة خدمات بطاقات التموين

بطاقات التموين

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