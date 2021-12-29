نائب محافظ بنى سويف يتابع مشروعات حياة كريمة والاستعدادات للأحوال الجوية

بنى سويف هانى فتحى

تابع السيد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، سير العمل فى مشروعات"حياة كريمة"بمركز ببا، فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة،ورافقه خلال الزيارة: مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

نائب المحافظ تفقد سير العمل سير الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع مجمع قمبش،ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (صفط راشين، سدس،هلية، طنسا بنى مالو،جزيرة ببا) والذى سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين،مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين،شهر عقاري" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين،علاوة على تفقد المجمع الزراعى والذى سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالمجلس القروى وتوابعه.

كما تابع"حبش"سير العمل فى مشروع مدرسة قمبش الرسمية للغات"إنشاء جديد"،والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيهاً على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً ،بجانب مكتبة ومعامل لغات وعلوم وقاعات أنشطة ومجالات وكمبيوتر وملعب ومصلى وغرفة طبيب ومكاتب إدارية وأمن وفراغ متعدد الأغراض، حيث بلغت نسبة التنفيذ 70%، وذلك ضمن 30 مشروعاً يتم تنفيذه فى قطاع التعليم بقرى ببا، بالإضافة إلى تفقد عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات الوحدة المحلية للوقوف على جاهزيتها وعملها بالكفاءة المطلوبة للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

كما تفقد نائب المحافظ فعاليات عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية،ضمن خطة المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى مراجعة شنايش ومصافى المياه على طريق الكورنيش وذلك بحضور المهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.

وتابع نائب المحافظ جانباً من التدريب العملى "بروفة" على كيفية سحب مياه الأمطار من الأماكن المنخضة باستخدام معدات ومواتير سحب المياه، والتى بدأت بتفريخ حمولة إحدى سيارات المياه فى مكان منخفض بجوار مقر الشركة ، والتى قام عمال وفنيو الشركة بسحبها باستخدام معدات سحب المياه، وذلك للاطمئنان على كفاءة وجاهزية المعدات للتعامل مع أية تداعيات حال سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأشار"حبش" إلى توجيهات المحافظ بمتابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التى قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة التى قد تسبب تجمع للمياه ،والتأكيد على تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب واتس غرفة العمليات بالمحافظة.

من جهتها أشارت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تمت مراجعة خطة استعدادات الشركة ، للاطمئنان على جاهزية محطات الصرف الصحى والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مشيرة إلى استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.