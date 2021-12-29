مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يلتقى بكهنة الإيبارشية

كتب: محمد الأحمدى

التقى الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بكهنة الإيبارشية، وذلك بالمقر الأسقفى بالإسماعيلية.

وبدأ الأنبا دانيال اللقاء بالاحتفال بالذبيحة الإلهية، ثم أعطى كلمة بعنوان "هكذا صار يسوع ضامنًا لعهد أفضل" حيث أشار الأب المطران إلى من هو يسوع ؟ وما هى الضمانة التى يقدمها ؟ وما هى مواصفات العهد الأفضل ؟.

وكان فى العهد القديم، وهو عهد الواصى، يوجد واصيًا لضمان العهد بين الله والإنسان، الناموس القديم هو مؤدب وواصٍ، وكل البشرية كانت تحت الناموس، تحت الوصية، العهد الأول كان ثقيلًا وكأنه نير، لكنه أيضًا في رأي بولس الرسول هو ظل لعهد جديد عهد أفضل.











